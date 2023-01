Sardegna: Comune di Cagliari lancia undici luoghi del cuore in cui celebrare matrimoni in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Cagliari lancia la nuova campagna di comunicazione volta a promuovere i luoghi in città in cui celebrare matrimoni e unioni civili. Oltre a quelli istituzionali del Palazzo Civico di via Roma (Sala Matrimoni) e della Municipalità di Pirri, saranno 11 i “posti del cuore”: Castello di San Michele, Terrazza del Bastione di Saint Remy, Antico Palazzo di Città, Lazzaretto di Sant’Elia, Giardini Pubblici, Parco dell’Ex Vetreria, Il Ghetto, Spiaggia del Poetto (con undici postazioni) e i privati Palazzo Doglio, Convento di San Giuseppe e lo stabilimento Il Lido. “In questa veste di protagonista – si legge in una nota del Comune di Cagliari - il capoluogo isolano rappresenta un esempio di città a misura d’uomo, moderna, sostenibile, ecologica e di impatto dal punto di vista architettonico e naturalistico. Un mix di ingredienti che, uniti ad un clima invidiabile, ne fanno uno scenario ideale per coronare il sogno di una vita in tutte le stagioni. (segue) (Rsc)