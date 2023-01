Ex Ilva: Palombella (Uilm), situazione drammatica, ci aspettiamo presa di posizione da parte delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione “è drammatica e ci aspettiamo che oggi, e al prossimo incontro che si farà al ministero” delle Imprese e del Made in Italy, “ci sia una presa di posizione da parte delle istituzioni e del governo per mettere fine a questa sceneggiata”. Lo ha detto il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, prima dell’incontro con i rappresentanti di Acciaierie d'Italia presso la sede nazionale di Confindustria a Roma. “Vogliamo conoscere – ha spiegato – quant'è attualmente l'esposizione finanziaria” di Acciaierie d'Italia, perché se le risorse messe a disposizione “non servono a rilanciare l’azienda, ad acquistare le materie prime, ad acquistare i ricambi e quanto serve per la funzionalità degli stabilimenti, il rischio è che vengano usate” solo “per pagare il gas e l'elettricità”. Del resto, “la somma delle due voci fa, guarda caso, circa 650 milioni di euro. Noi siamo preoccupati per questo motivo”, ha aggiunto.(Rin)