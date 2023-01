Egitto-Usa: Blinken elogia il ruolo del Cairo per stabilità regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha elogiato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi per l’importante ruolo svolto dall’Egitto nel promuovere la stabilità dell’intera regione. Lo ha riferito una nota del dipartimento di Stato, diffusa in seguito all’incontro tra Blinken e Al Sisi avvenuto oggi al Cairo. Durante il colloquio i due hanno sottolineato “il loro forte impegno per il partenariato strategico Usa-Egitto e la cooperazione su una serie di sfide regionali e internazionali” e hanno discusso degli sforzi in corso per allentare le tensioni tra israeliani e palestinesi. Durante il colloquio, le parti hanno ribadito l'importanza di un sostegno internazionale unificato per lo svolgimento delle elezioni in Libia e hanno sottolineato l'importanza dell’Accordo politico quadro per le aspirazioni democratiche del popolo sudanese. Blinken ha espresso la solidarietà degli Stati Uniti all'Egitto “che affronta l'impatto economico della brutale guerra della Russia in Ucraina”; ha anche sottolineato il sostegno di Washington all'agenda di riforma economica interna dell'Egitto, nonché al programma del Fondo monetario internazionale alla base della sua attuazione. I due hanno inoltre discusso gli sforzi per rafforzare la cooperazione in ambito economico “a beneficio di entrambi i popoli”. Blinken ha poi ricordato il rafforzamento delle relazioni bilaterali “grazie ai progressi in materia di diritti umani” e ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti a una soluzione diplomatica che “salvaguardi l’interesse di tutte le parti” in merito alla questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). (Was)