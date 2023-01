Lazio 2023: Mattia (Pd), Bianchi su violenza di genere fa proposte su cose già fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le idee della candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, sul fronte della violenza di genere "sono buone ma mi preme informarla che sono state già fatte da questa Amministrazione regionale". Lo afferma in una nota la capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali per Alessio D'Amato presidente, Eleonora Mattia. "La candidata del M5s infatti dichiara di voler approvare una legge regionale contro le discriminazioni e le violenze di genere, istituire un fondo per il patrocinio legale di vittime di discriminazioni e realizzare nuove case rifugio per chi subisce violenza. Io capisco che siamo in campagna elettorale ma bisognerebbe prima verificare che le proposte che si fanno non esistano già. Quelle della Bianchi -. prosegue -, ad esempio, sono state approvate negli anni scorsi dopo un lavoro impegnativo e concertato fatto nella commissione che presiedo ed oggi, in questo ambito, il Lazio è all'avanguardia rispetto al resto del Paese". (segue) (Com)