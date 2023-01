Lazio 2023: Mattia (Pd), Bianchi su violenza di genere fa proposte su cose già fatte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico mi preme informare la candidata presidente che tra Regione Lazio e ordine degli avvocati di Roma è stato sottoscritto un protocollo di intesa, firmato il 25 novembre 2020 e rinnovato ad aprile 2022, che consente di attivare il patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, alle donne che hanno subito violenza o siano vittime di atti persecutori secondo quanto stabilito dalla legge regionale 20 maggio 2019 - prosegue nella nota Mattia -. Anche sulla rete antiviolenza abbiamo fatto un lavoro enorme: basti pensare che nel 2013 la rete regionale dei servizi antiviolenza poteva contare solo su otto centri antiviolenza e otto case rifugio mentre oggi i centri antiviolenza sono diventati ben 35 e le case rifugio pienamente funzionanti sono 15. Il tema delle discriminazione di genere e la violenza contro le donne è uno di quelli su cui abbiamo fatto davvero tanto". (Com)