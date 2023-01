Sicurezza: incontro Salvini-Piantedosi sul piano "Stazioni pulite"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro cordiale e molto operativo tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ed il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: è stata l’occasione per fare il punto sui dossier comuni, con particolare riferimento alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie su cui oggi il Mit ha annunciato delle novità, in accordo con Ferrovie dello Stato. E' quanto si legge in una nota congiunta dei due ministeri. (Com)