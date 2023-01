Georgia: ambasciata d’Italia riceve onorificenza per promozione legami nel settore sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Georgia è stata premiata per il “contributo al rafforzamento dell’amicizia tra i due Paesi nel settore sportivo, a beneficio delle giovani generazioni”. Lo riferisce la sede diplomatica in un messaggio su Facebook, aggiungendo che la premiazione si è tenuta durante il gala organizzato dalla Fondazione internazionale dello Sport, del Turismo e della Gioventù. Nel ricevere l’onorificenza, il primo segretario dell’ambasciata, Nicola Iorio, ha evidenziato le forti affinità tra i due Paesi, che condividono, tra i molti punti in comune, una forte passione per lo sport e per il calcio in particolare.(Rum)