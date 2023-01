Russia: ambasciatrice Usa consegna copie lettere credenziali a ministero Esteri di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia, Lynne Tracy, ha consegnato le copie delle lettere credenziali al viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo in una nota rilasciata a seguito dell'incontro. "È stato sottolineato che la parte russa si aspetta che l'ambasciatrice segua rigorosamente i requisiti delle leggi russe svolgendo il suo incarico, rispetti le nostre norme e costumi e aderisca al principio di non interferenza negli affari interni del Paese ospitante", si legge nel comunicato. Il dicastero russo ha aggiunto che nel corso di una conversazione su "alcune questioni urgenti delle relazioni bilaterali, che si sono notevolmente aggravate di recente per colpa di Washington, abbiamo evidenziato quanto controproducente sia l'attuale corso conflittuale degli Stati Uniti, irto di gravi conseguenze negative". (Rum)