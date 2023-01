Governo: Trancassini (Fd'I), orgogliosi dei risultati raggiunti nei primi 100 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal governo Meloni in questi primi 100 giorni. Lo spread è in calo, il Pil in crescita e la nostra nazione sta riconquistando un ruolo da protagonista nella politica estera. Si tratta di fatti concreti e passi in avanti che vengono riconosciuti anche a livello internazionale: proprio oggi, ad esempio, il quotidiano francese 'Le figaro' ha descritto questi primi 100 giorni come un percorso senza errori sottolineando il coraggio politico del nostro premier. Questo governo continuerà a lavorare con determinazione per portare avanti gli impegni presi e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.(Com)