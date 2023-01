Speciale scuola: Salvini, Valditara finisce in polemiche di sinistra che si arrampica sugli specchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Valditara finisce nelle polemiche di una sinistra che ormai si arrampica sugli specchi. Valditara mette al centro il rispetto della dignità dell'insegnante. Gli insegnanti si rispettano. Non si toccano. Quando Giuseppe dice che il telefonino non entra in classe, fa bene e lo dico da papà, perché in classe si va a studiare". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il suo intervento ad un appuntamento elettorale della Lega, che si è svolto al teatro Manzoni di Milano. (Rem)