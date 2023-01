Speciale scuola: Latina, Cgil, immagini da ventennio al convegno su scuola, Valditara chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il 25 gennaio scorso, a Latina, durante un'iniziativa organizzata dalla Lega a cui hanno preso parte il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, la deputata Giovanna Miele, il ministro Giuseppe Valditara e alcuni candidati del partito alle prossime regionali, si è deciso di coinvolgere gli alunni di due istituti comprensivi che, in divisa, hanno cantato l'inno e accolto il ministro consegnando anche un omaggio floreale. Lo riferisce. in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e la Cgil di Frosinone-Latina in riferimento a notizie sul tema riportate dai quotidiani nei giorni scorsi. "Una scena grottesca - commenta il sindacato - non solo per l'inopportunità e la gravità di coinvolgere le scolaresche in un'iniziativa di propaganda di un partito, ma anche per il ruolo che le studentesse e gli studenti hanno dovuto svolgere nel riadattamento leghista dei balilla del secolo scorso. Una fase storica del nostro Paese da cui, evidentemente, Durigon, massimo esponente della Lega in provincia di Latina, fatica a separarsi. Del resto non è neanche passato troppo tempo da quando, nel 2021 in un comizio pubblico, propose di re-intitolare ad Arnaldo Mussolini il parco comunale Falcone e Borsellino". (Com)