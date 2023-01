Speciale scuola: Bonaccini, innalzare l'obbligo scolastico ai 18 anni perché torni a essere ascensore sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "La scuola, in un Paese inceppato, deve tornare a essere un ascensore sociale che assicura a tutti pari opportunità per non rendere la povertà una malattia ereditaria e la ricchezza un privilegio dinastico. Per questo dobbiamo compiere alcune scelte forti di sistema: innalzare l'obbligo scolastico ai 18 anni, rafforzare l'istruzione e tecnica e quella professionale, garantire a tutte e tutti il diritto allo studio e potenziare l'orientamento perché anche le ragazze accedano in modo paritario alle materie scientifiche e matematiche – le materie STEM -, che sono quelle che oggi e domani offriranno un maggior sbocco professionale di qualità". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. "È chiara l'alternativa che proponiamo rispetto al ministro Valditara e alla destra?", ha concluso. (Rem)