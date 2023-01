Kosovo-Serbia: premier Kurti, Vucic ha violato l’Accordo di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, "ha violato l’Accordo di Bruxelles” del 2013 per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, rispondendo ai giornalisti al termine del Forum economico Kosovo-Croazia tenuto oggi a Pristina. Secondo Kurti, la violazione sarebbe avvenuta il 10 dicembre dello scorso anno quando Vucic “ha scritto una lettera ai 5 Paesi dell’Ue” che non hanno riconosciuto il Kosovo. "Sapete che ci sono 27 Paesi nell'Unione europea, ma 5 di loro non riconoscono il Kosovo, e il presidente della Serbia ha firmato una lettera contro la domanda di adesione della Repubblica del Kosovo all'Unione europea, e questa è una violazione. Ha violato il suo ‘accordo preferito’ perché nel 14mo punto di quell'accordo si afferma che il Kosovo e la Serbia non creeranno ostacoli l'uno all'altro sulla via dell'integrazione europea. Quell'accordo è stato violato un mese e mezzo fa dal presidente serbo", ha detto Kurti. Secondo il primo ministro kosovaro, infine, “non si può dire che un accordo sia più importante degli altri”, in quanto tutti e 33 gli accordi finora raggiunti sono “uguali e saranno affrontati nei negoziati che si svolgeranno a Bruxelles”.(Alt)