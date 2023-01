Serbia: ministro Esteri, Turchia è per rispetto accordi firmati tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è per il rispetto degli accordi precedentemente firmati tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, dopo la visita di ieri in Turchia, ripreso dalla stampa serba. Dacic ha aggiunto che lo stesso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, gli ha promesso che farà notare a Pristina la necessità di rispettare tutti gli accordi e patti precedentemente firmati con Belgrado. "Erdogan, in tutti i colloqui che avrà con Pristina, come tutti i funzionari turchi, sottolineerà che è necessario rispettare tutti gli accordi e che è necessario dialogare e preservare la pace. A noi basta questo, in modo che le persone di Pristina non pensino di godere del sostegno per ostacolare gli accordi di pace e minacciare la stabilità nella regione", ha sottolineato Dacic. Il ministro serbo ha quindi espresso la volontà di mantenere l'accordo di libero scambio con Ankara, il regime senza visti, "a prescindere dall'opposizione dell'Unione europea", ha sottolineato, e la promessa di ratificare a breve l'accordo sulle carte d'identità, "in modo che sia i nostri che i loro cittadini possano viaggiare liberamente solo con le carte d'identità", ha detto Dacic. (Seb)