Serbia: Demostat, Belgrado nell'Ue entro il 2030 se accetta piano europeo per Kosovo

20 luglio 2021

- La Serbia sarà nell'Unione europea entro il 2030 se accetterà il piano europeo per la questione del Kosovo. Lo afferma il centro di ricerca belgradese Demostat, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta", secondo cui gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione europea e Stati Uniti, hanno riferito al presidente serbo Aleksandar Vucic nell'ultimo incontro di Belgrado che, se la Serbia accetta la proposta europea sul Kosovo, potrebbe entrare nell'Ue entro il 2030. Riferendosi a fonti diplomatiche, Demostat aggiunge che sono corrette le dichiarazioni sulle possibili conseguenze per Belgrado se non accettasse l'accordo, che includono l'interruzione dell'integrazione europea, il blocco e il ritiro degli investimenti europei e statunitensi e il ritorno del regime dei visti, mentre l'accordo per il Fondo monetario internazionale verrebbe rivisto. (segue) (Res)