Kosovo: Usa ribadiscono la necessità di formare l’Associazione dei comuni serbi (2)

- Secondo i due funzionari Usa, "l'impegno del Kosovo a creare l'Associazione non minaccia la sua Costituzione, sovranità, indipendenza o le sue istituzioni democratiche” e non a caso gli Stati Uniti si oppongono “fermamente alla creazione di qualsiasi entità come la Republika Srpska in Bosnia Erzegovina”. Per questo motivo, “la comunità internazionale non impone una soluzione, ma chiede al Kosovo di offrire la sua visione per questa Associazione, e siamo pronti a offrire competenza e sostegno politico per garantire che funzioni per il migliore interesse dei cittadini kosovari". (Alt)