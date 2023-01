Kosovo: rappresentanti Usa, Associazione comuni serbi non mina Costituzione né sovranità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni serbi (Zso) non mina la costituzione del Kosovo, né minaccia la sua sovranità, indipendenza o le sue istituzioni democratiche. Lo hanno affermato in un testo congiunto il consigliere del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Derek Chollet, e l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. I due rappresentanti statunitensi sono "espressamente contrari" alla creazione in Kosovo di qualsiasi entità che assomigli alla Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). "La comunità internazionale non cerca di imporre una soluzione", si legge nel testo, "e chiediamo invece al Kosovo di fornire la sua visione per l'Associazione dei comuni serbi per il cui progetto siamo disposti a fornire competenza e supporto politico al fine di garantire che funzioni nel migliore interesse di tutti i cittadini". "L'attuazione della Zso è un obbligo internazionale legalmente vincolante che richiede l'azione del Kosovo, della Serbia e dell'Unione europea", si legge nel testo. "Pristina può rifiutare le opzioni che minacciano la sua struttura giuridica, ma non può rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi", hanno proseguito i rappresentanti Usa. (Seb)