Ucraina: Zelensky visita ospedale con feriti a Mykolaiv insieme a prima ministra danese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato i militari ucraini feriti in un ospedale nella città di Mykolaiv. Come ha reso noto lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram, era presente anche la prima ministra danese, Mette Frederiksen. "È importante che i nostri combattenti siano in grado di sottoporsi non solo a riabilitazione fisica, ma anche psicologica. Sono grato a tutti gli operatori sanitari che si prendono cura dei nostri difensori", si legge nel messaggio del presidente.(Kiu)