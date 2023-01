Speciale difesa: Farnesina, Craxi (FI), vicinanza a diplomatici Berlino e Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio personale e della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, esprimo solidarietà e vicinanza ai funzionari dell'ambasciata di Berlino e del Consolato generale di Barcellona, dopo gli episodi violenti che hanno colpito le rappresentanze diplomatiche italiane. Occorre certo rafforzare le misure di sicurezza a tutela delle sedi e del personale impegnato, e su questo punto il ministro Tajani si è già attivato, ma è altresì necessario verificare se esistano collegamenti diretti fra i due episodi o se trattasi di vicende isolate nella loro gravità. Lo scenario, comunque, è di per sé preoccupante e deve trovare la nostra ferma risposta". Lo afferma, in una nota, Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. (Com)