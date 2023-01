Speciale difesa: Venezuela-Onu, Maduro riceve Alto commissario diritti umani, impegno a migliorare sistema giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ricevuto venerdì l'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ribadendo l'impegno di Caracas a migliorare il sistema giudiziario e il sistema delle liberà civili. "Abbiamo ribadito il nostro impegno nella difesa dei Diritti umani e la volontà di progredire nel perfezionamento del sistema di giustizia", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Turk, arrivato il 26 gennaio dopo una visita di tre giorni in Colombia, aveva in precedenza incontrato la vicepresidente, Delcy Rodriguez, registrando le denunce nei confronti dell'embargo "criminale" perpetrato dagli Usa. Il funzionario ha anche incontrato il ministro della Difesa, Valdimir Padrino Lopez, il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, il Difensore civico, Alfredo Ruiz. Turk è alla prima visita nel Paese caraibico da quando ha preso il posto di Michelle Bachelet come alto commissario. Nel 2019, l'ex presidente cileno aveva aperto a Caracas l'ufficio locale per poter monitorare il la situazione dei diritti umani. (Vec)