Germania: Scholz oggi in visita in Brasile, focus su ambiente e rapporti commerciali (2)

- L'incontro tra Lula e Scholz, cui dovrebbe seguire un punto stampa, sarà preceduto da una riunione tra la ministra dell'Ambiente del Brasile, Marina Silva, e la ministra della Cooperazione economica e dello sviluppo della Germania, Svenja Schulze. Le parti dovrebbero rendere noti i progetti di cooperazione su cui stanno lavorando i due governi. La Germania è stata la principale donatrice del Fondo Amazzonia, creato nel 2018 per finanziare progetti di controllo del disboscamento e controllo dell'ecosistema. Uno strumento congelato dal 2019, nel pieno delle polemiche tra Berlino e Brasilia per le politiche ambientali di Bolsonaro, e rilanciato da Lula il 1 gennaio 2023, giorno dell'insediamento come presidente. (segue) (Brb)