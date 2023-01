Carburanti: Gdf, 2.809 violazioni nel 2022, 717 su prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a partire dal mese di marzo del 2022, "in vista delle dell'emanazione del decreto legge Ucraina con cui sono state ridotte le accise su benzina e gasolio per calmierare i prezzi, la Guardia di finanza ha cominciato a svolgere un'attività di controllo capillare, incisiva, sul territorio, con interventi finalizzati a rilevare i prezzi praticati lungo l’intera filiera di approvvigionamento e a contrastare le frodi relative all'evasione di accisa e Iva sui carburanti. In tale quadro generale, nel corso del 2022, i reparti del Corpo hanno seguito 5.187 interventi in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti, contestando 2.809 violazioni alla relativa disciplina, di cui 717 per mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati, e 2.092 per violazioni agli obblighi di comunicazione". Lo ha detto il colonnello della Guardia di finanza, Alberto Nastasia, durante un'audizione in commissione Attività produttive alla Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge sulle disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. (Rin)