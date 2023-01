Torino: occupato il liceo Einstein contro il modello proposto dal ministro Valditara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il modello proposto dal nuovo ministro Giuseppe Valditara. Dalla riforma Gelmini, a cui il nostro caro ministro ha partecipato in veste di relatore, alla 'Buona Scuola' di Renzi. Abbiamo di fondo un disegno efficientista che porta la firma di Confindustria, a cui Valditara non ha disatteso una strizzatina d’occhio agli albori del suo mandato. Tanto per chiarire le cose", hanno concluso gli studenti del liceo Einstein. (Rpi)