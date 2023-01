Sanità: Fontana, il Governo consenta di dare extra ai medici che accettino incarichi in zone disagiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pagare maggiormente i medici di base usando risorse regionali affinché operino in zone della Lombardia in cui c'è necessità. Questo è in sintesi quanto il presidente della Regione Lombardia e candidato del centrodestra, Attilio Fontana ha chiesto al Governo di poter fare. Il presidente della Regione lo ha comunicato oggi a margine del pranzo "amici della lirica". "Sia io sia Luca Zaia questa richiesta l'abbiamo fatta al Governo: lasciateceli gestire noi, non chiediamo soldi in più, cerchiamo noi di incentivarli con remunerazione più alta", ha aggiunto Fontana, sottolineando che le risorse necessarie "non sono tantissime, perché le zone disagiate fortunatamente non sono tantissime, poi il problema economico ce lo risolveremo".(Rem)