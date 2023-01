Roma: avviate operazioni abbattimento e smaltimento di alcune baracche abusive in zona Parioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partite questa mattina, su disposizione dell'ufficio tecnico del Municipio Roma II, in via foce dell'Aniene da parte della Polizia di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, con l'ausilio del Gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) e degli agenti del commissariato Vescovio, le operazioni di smantellamento di sei baracche costruite lungo le sponde del fiume. Sull'area in questione, già precedentemente soggetta ad altra operazione di sgombero, gli agenti hanno trovato una decina di persone di nazionalità filippina allontanatesi poco dopo. A una persona è stata offerta assistenza alloggiativa. La ditta incaricata dal Municipio sta procedendo agli interventi di abbattimento e smaltimento delle costruzioni di fortuna che proseguiranno anche nella giornata di domani. (Rer)