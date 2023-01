© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Usa: presidente Al Sisi riceve segretario di Stato Blinken - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto quest’oggi al Cairo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, arrivato nel Paese delle piramidi per un tour in Medio Oriente che lo porterà anche in Israele e in Cisgiordania. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, Bassam Radi, in un breve comunicato stampa senza fornire dettagli. Blinken incontrerà anche il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry per colloqui su questioni bilaterali e regionali di interesse comune come gli sforzi per una transizione politica in Sudan, lo stallo politico in Libia ma anche e soprattutto il conflitto israelo-palestinese alla luce dello storico ruolo di intermediario condotto dall’Egitto. La missione di Blinken, programmata da tempo, giunge in un momento in cui, in pochi giorni, la situazione della sicurezza è improvvisamente peggiorata in Israele e Cisgiordania. (segue) (Res)