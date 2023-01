I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: segretario di Stato Usa, preservare unità Paese attraverso le elezioni - Preservare l'unità della Libia sarà possibile solo attraverso elezioni che riflettano la volontà del popolo. Lo ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, in un'intervista all'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya" dalla sede dell'ambasciata statunitense al Cairo. Blinken ha aggiunto che gli Stati Uniti sostengono in questo momento "la necessità di andare verso le elezioni affinché ci sia un governo legittimo e chiaro, che rifletta le aspirazioni del popolo libico". Il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato che le elezioni sono volute dal popolo libico, sostenendo inoltre l’azione del rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily "che lavora a tenere le elezioni il prima possibile”. Le dichiarazioni di Blinken giungono poco dopo la missione a Tripoli e Bengasi del direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, il quale ha fatto tappa sia a Tripoli che a Bengasi, lanciando un segnale del rinnovato interesse degli Stati Uniti nell’intricata questione libica. (segue) (Res)