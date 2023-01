I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: missione d'inchiesta Onu, autorità non collaborano su violazioni diritti umani - La Missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite in Libia ha affermato che la risposta delle autorità libiche alle indagini che sta conducendo sulle gravi violazioni dei diritti umani non è stata "soddisfacente", invitando a "prendere misure decisive per fornire giustizia e risarcire un numero enorme di vittime che subiscono violazioni dei diritti umani a lungo termine e del diritto umanitario internazionale”. Dopo una visita in Libia conclusa settimana scorsa, la missione ha sollecitato le autorità a fornire informazioni tempestive sulle indagini delle famiglie delle vittime delle violazioni di diritti umani e a garantire che gli autori siano ritenuti responsabili. "Le famiglie di queste vittime hanno aspettato troppo a lungo la giustizia, le autorità libiche hanno il dovere di condividere le informazioni sui loro cari, di incontrarli e dare loro risposte. Questo silenzio non è accettabile", ha detto il capo della missione Mohamed Aujar. "Abbiamo anche ripetutamente richiesto risposte sullo stato di molteplici indagini relative alle gravi violazioni dei diritti umani, ma finora non c'è stata alcuna risposta soddisfacente", ha aggiunto. Vale la pena ricordare che la Libia non ha mai ratificato la convenzione di Ginevra sui rifugiati e richiedenti asilo. Recentemente, tuttavia, le autorità libiche hanno aderito alla Convenzione sui diritti dell'infanzia. (segue) (Res)