I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: la destra attacca il presidente Saied, “il popolo non lo segue più” - La bassa affluenza alle urne al secondo turno delle elezioni legislative tenuto ieri in Tunisia, pari all’11,3 per cento degli aventi diritto di voto, "è la conferma che il popolo non è d'accordo con il disastroso percorso” iniziato dal presidente della Repubblica, Kaies Saied, il 25 luglio 2021. Lo ha detto la segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica), Abir Moussi, durante un raduno dei suoi sostenitori tenuto ieri sera davanti alla sede delle Nazioni Unite di Tunisi. Moussi ha dichiarato che il dato sull’affluenza annunciato dalla commissione elettorale indipendente è la dimostrazione che il capo dello Stato "ha perso popolarità". Solo 887.638 votanti su un totale di 7.853.447 aventi diritto si sono recati alle urne, di fatto una percentuale praticamente invariata rispetto all'11,2 per cento del primo turno. (segue) (Res)