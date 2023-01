© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha iniziato domenica sera (la notte in Italia) la sua prima visita in Cile, seconda tappa di una missione latinoamericana inaugurata in Argentina e che proseguirà in Brasile. In compagnia del presidente del Cile, Gabriel Boric, Scholz ha visitato il Museo della Memoria e dei Diritti Umani, appuntamento strettamente collegato a uno dei motivi centrali della trasferta. Il cancelliere ha infatti segnalato che Berlino appoggerà il progetto del Cile di trasformare in "spazio della memoria" la "Colonia dignità", un enclave tedesco a circa quattrocento chilometri a sud della capitale, Santiago, fondato nel 1961 dal sottufficiale nazista Paul Schaefer. Un luogo che servì da centro di detenzione clandestina e torture nei primi anni della dittatura militare di Augusto Pinochet.