I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: proteste, compagnia mineraria Mmg annuncia stop a operazioni dal 1 febbraio - La società mineraria cinese Mmg, che gestisce il giacimento di rame Las Bambas, nel sud del Perù, ha annunciato che fermerà le operazioni dal 1 febbraio a causa delle proteste in corso nel Paese. A seguito delle interruzioni del trasporto, si legge in un comunicato diffuso oggi, la società è stata costretta a un progressivo rallentamento delle sue operazioni a Las Bambas a causa di una carenza di forniture critiche. Se la situazione rimane invariata, fa sapere la compagnia cinese, la miniera fermerà la produzione di rame dal 1 febbraio 2023. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale. (segue) (Res)