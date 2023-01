I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: presidente, riforma costituzionale se parlamento non anticipa le elezioni - La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha annunciato che a fronte di un ulteriore resistenza del Parlamento, il governo presenterà due proposte di riforma costituzionale per anticipare le elezioni generali entro l'anno. L'annuncio segue una nuova giornata di scontri tra i sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo e le forze di sicurezza, tensioni riaccese dal rifiuto del Parlamento di andare ad elezioni anticipate, con la morte di un altro civile. "Il Parlamento discuteva l'anticipo delle elezioni al 2023. E come sappiamo a quest'ora, un dibattito sterile che non ha portato a nulla in concreto se non alla possibilità che se ne torni a discutere lunedì e che, speriamo, meriti un'ulteriore riflessione, vista la gravità della situazione", ha detto Boluarte domenica sera, rimandando all'urgenza della richiesta della piazza. Il progetto che oggi dovrebbe tornare a essere esaminato in Aula prevede elezioni generali per ottobre 2023. (Res)