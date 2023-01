Università: alla Cattolica arriva l'abbonamento per studenti, docenti e dipendenti ai contenuti digitali del Corriere della Sera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rcs MediaGroup e Università Cattolica presentano "Corriere in Campus": il progetto di abbonamento multimediale che permette a studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo di fruire dei contenuti editoriali digitali di Corriere della Sera. L'iniziativa, che si inserisce in un percorso di inclusività, confronto, education e crescita digitale, consente all'Università Cattolica di offrire all'intera comunità universitaria la possibilità di accedere liberamente ad articoli, approfondimenti, video e podcast di corriere.it. Per tutti coloro che accedono ai campus di Milano - Largo Gemelli - e di Roma, grazie all'innovativo servizio di geolocalizzazione dell'app Corriere point è inoltre disponibile l'accesso all'edizione digitale e ai contenuti di Economia Pro di Corriere della Sera. Fortemente voluta per fornire un servizio di informazione, aggiornamento e approfondimento nel corso della permanenza all'interno dell'Ateneo e durante tutto l'arco della giornata, questo nuovo servizio si aggiunge ad altre opportunità già offerte dall'Università Cattolica all'intera popolazione universitaria, tra cui la consultazione dell'intero Archivio di Corriere della Sera, gestito dalla Biblioteca Centrale, che consente di accedere a tutte le edizioni pubblicate dal primo quotidiano italiano dal primo numero del 1876 a oggi. (segue) (Com)