Università: alla Cattolica arriva l'abbonamento per studenti, docenti e dipendenti ai contenuti digitali del Corriere della Sera (2)

- "Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dei nostri studenti e dei nostri docenti uno strumento di informazione di assoluta qualità e affidabilità", dichiara il professor Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "La collaborazione instaurata con il Corriere della Sera permetterà alla nostra comunità universitaria di usufruire di un servizio articolato che costituisce, in particolare per i nostri studenti, una risorsa utile per la loro formazione. Acquisire metodo e consapevolezza nel leggere e ricercare notizie e approfondimenti provenienti da fonti autorevoli è condizione indispensabile per conoscere e interpretare il presente e misurarsi con la complessità del nostro tempo". "Siamo onorati di essere al fianco di Università Cattolica in questo percorso di crescita e condivisione rivolto ai giovani studenti e all'intera comunità dell'Ateneo", afferma Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera. "Un'iniziativa che pone l'accento sulla cultura e sull'importanza di poter disporre di un'informazione garantita e qualificata. Elementi indispensabili per la costruzione di un pensiero critico e costruttivo, ancora più fondamentali in questi anni segnati dal proliferare di fake news e informazioni prive di fonti verificate". (Com)