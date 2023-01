Reddito cittadinanza: Cattaneo (FI), con impostazione M5s non è efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Non sono pochi 10.000 percettori di reddito di cittadinanza sotto i 24 anni, un'età in cui bisognerebbe fare tutto tranne che percepire un reddito che ti abitua all'assistenzialismo". Lo ha detto, intervenendo a "Zona Bianca", su Rete4, il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che ha proseguito: "Noi stiamo mettendo in campo iniziative di tutt'altro indirizzo. Ad esempio, con la Flat tax per le partite Iva abbiamo incentivato i giovani ad aprirne una per giocarsela, con una tassazione molto vantaggiosa al 15 per cento fino a una soglia che abbiamo alzato a 85.000 euro. Ancora, grazie a una iniziativa di Forza Italia abbiamo introdotto la decontribuzione per chi assume un giovane: non a caso è un'idea di Silvio Berlusconi, che è stato un grande imprenditore. Dobbiamo superare l'impostazione non efficiente del reddito di cittadinanza disegnato dal Movimento cinque stelle affinché le situazioni di povertà non si cronicizzino. Dove lo Stato dovrebbe ridurre le tasse, aiutare gli investimenti, portare le infrastrutture - tutte cose che noi abbiamo iniziato a fare e faremo - fino a questo momento si è fatto esattamente il contrario, si è cronicizzato un bisogno, perché forse a qualcuno faceva comodo a livello elettorale". (Rin)