I fatti del giorno - Italia (4)

- Digitale: Farina (Poste italiane), progetto Polis per garantire a cittadini stesse opportunità e servizi - L’Italia “ha il dovere di garantire ai propri cittadini gli stessi diritti, le stesse opportunità, gli stessi servizi. Alla luce di queste necessità, abbiamo avviato il progetto Polis”. Lo ha dichiarato la presidente di Poste italiane, Maria Bianca Farina, in occasione della presentazione del progetto “Polis - Casa dei servizi digitali”. “La storia e il futuro della nostra azienda saranno al servizio dell’Italia e degli italiani”, ha sottolineato Farina, che ha aggiunto: “In Italia circa 7 mila comuni sono abitati da meno di 15 mila persone”. Il progetto, secondo la presidente di Poste italiane, “consentirà accesso a internet alta velocità, opportunità di networking, incontro, collaborazione, smart working”. Gli uffici postali dei Comuni coinvolti avranno a disposizione una “piattaforma tecnologica – ha aggiunto – per erogare i servizi della Pubblica amministrazione attraverso canali fisico-digitali”. Con il progetto Polis “continueremo ad affiancare l’Italia a contribuire alla sua trasformazione, forti dell’esperienza accumulata e con uno sguardo fiducioso verso il futuro”, ha concluso Farina. (segue) (Rin)