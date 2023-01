I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Meloni, Paese può ancora essere modello - “Possiamo ancora essere un modello: questa nazione può essere ancora un esempio da seguire, un modello che gli altri copiano”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione del progetto di Poste Italiane "Polis - Casa dei servizi digitali”, a Roma. "Non ci rassegnammo all’idea che ci siano cittadini, territori e servizi di serie A e di serie B: vogliamo una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti", ha aggiunto. “Una sola Italia in cui lo Stato e le sue articolazioni si mettono al servizio dei cittadini invece di considerare che i cittadini siano al servizio" delle istituzioni, ha aggiunto parlando “di una sola Italia in cui nessuno deve sentirsi escluso”, ha concluso Meloni. (Rin)