I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan-Ciad: Al Burhan a N'Djamena, concordata istituzione di una forza congiunta - I governi di Sudan e Ciad istituiranno una forza congiunta per affrontare le questioni di sicurezza lungo il confine comune. Lo riferisce l'agenzia di Stato sudanese "Suna", precisando che la decisione è stata presa durante l'incontro tenuto a N'Djamena fa il generale Abdel Fattah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione sudanese in visita nel Paese, e il presidente di transizione militare del Ciad Mahamat Idriss Deby. Le parti hanno espresso preoccupazione per le violenze in corso nella regione, motivo per cui hanno concordato di rafforzare inoltre i pattugliamenti congiunti lungo la zona delle tre frontiere con la Repubblica Centrafricana, area che nelle ultime settimane è stata al centro di intense manovre che hanno coinvolto le forze fedeli al vice capo militare sudanese Mohamed Hamdan Dagalo, i gruppi ribelli della Rca e del Ciad, nonché il gruppo mercenario russo Wagner. In questo contesto, scrive ancora "Suna", obiettivo del viaggio di Al Burhan è stato quello di tenere colloqui con le autorità ciadiane per "cementificare i legami fra i due Paesi". I colloqui fra i due leader militari si sono focalizzati sul rinnovo dei reciproci impegni, in particolare riguardo ad un accordo bilaterale concluso nel 2018, che le parti si sono impegnate a rinnovare. Entrambi hanno inoltre convenuto di adottare le misure necessarie per contrastare l'immigrazione irregolare e il contrabbando di armi. (segue) (Res)