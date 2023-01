I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: irrompono in una festa di compleanno e sparano, otto morti - Due uomini armati hanno fatto irruzione in una festa di compleanno che era in corso in una casa privata a Gqeberha, cittadina orientale del Sudafrica in precedenza nota come Port Elizabeth, uccidendo otto persone. Lo ha riferito ai media la polizia, precisando che gli aggressori hanno aperto il fuoco nella cittadina del Capo orientale sparando a caso ai presenti. Fra le vittime c'è anche il proprietario di casa, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Il ministro della polizia, Bheki Cele, e il capo della polizia, Fannie Masemola, hanno annunciato per oggi un sopralluogo sul luogo del delitto. Al momento non ci sono stati arresti ma è stata aperta un'inchiesta sui fatti. (segue) (Res)