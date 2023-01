I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: ministro Difesa parla in un audio con generale Mugabo, per il governo è falso - Le Forze armate della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno smentito la veridicità di un audio, diventato virale sui social network, che riporta i contenuti di una conversazione telefonica fra il presunto ministro della Difesa Gilbert Kabanda ed il generale Mugabo sui contatti con un leader delle Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Fdlr) nel Nord Kivu. Secondo quanto riferito ai media dal portavoce delle Fardc, il maggiore generale Sylvain Ekenge, le voci registrate in questo audio non sono in alcun modo quelle del ministro o del generale Mugabo e l'audio è opera del Movimento del 23 marzo (M23), gruppo ribelle che Kinshasa ritiene sostenuto dal Ruanda contro cui le forze governative congolesi ed alleate stanno combattendo da settimane nell'est della Rdc. "Si tratta di un rozzo montaggio orchestrato da Bernard Byamungu, uno dei burattini dell'M23 strumentalizzato dal potere di Kigali per compiere massacri di massa dei tutsi congolesi", ha detto il portavoce dell'esercito congolese."I servizi segreti ruandesi, creando questo scenari, hanno agito in violazione delle regole e dei principi in vigore nel nostro esercito", si è lamentato il maggiore generale Sylvain Ekenge. Nella precisazione, il portavoce ha ricordato che il ministro della Difesa congolese "non ha il potere né di impartire ordini né di comunicare con i Comandanti delle unità schierate sul campo". L'audio è stato commentato anche dallo stesso ministro della Difesa Kabanda, per il quale "gli autori di questo machiavellico l'audio ha mancato il bersaglio". (segue) (Res)