I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sicurezza: Kenya e Tanzania contro Air France-Klm, "avvisi allarmistici" - I governi del Kenya e della Tanzania hanno accusato la compagnia Air France-Klm di diffondere informazioni allarmanti sullo stato della sicurezza nei loro Paesi dopo che il vettore ha sospeso i collegamenti per disordini civili. In una nota, la compagnia franco-olandese aveva affermanto "disordini civili" in programma nei due Paesi fra venerdì e oggi avrebbero potuto potenzialmente costringere la direzione a cancellare dei voli, prima di modificare il suo avviso per fare riferimento a una "minaccia locale in Tanzania" non specificata.Il ministro dei Trasporti del Kenya, Kipchumba Murkomen, ha dichiarato sabato di aver protestato personalmente con la compagnia aerea per "queste informazioni infondate, false, insensibili e fuorvianti che mettono il Kenya in cattiva luce". "Intensificheremo la questione attraverso i canali diplomatici", ha avvertito in una dichiarazione. Anche il governo della Tanzania ha criticato l'avviso: il ministro dei Lavori e dei Trasporti Makame Mbarawa ha smentito la veridicità delle affermazioni contenute nella nota di Klm, definendola "priva di fondamento, allarmista, infondata, sconsiderata e insensibile" e sottolineando che "ha causato paura e panico inutili". Air France-Klm si è scusata con il governo keniota affermando che l'avviso era "destinato solo ai nostri clienti in Tanzania" ma è stato "erroneamente condiviso anche con i nostri clienti in Kenya". Air France-Klm detiene una partecipazione del 7,8 per cento nella compagnia di bandiera del Kenya, Kenya Airways, di cui il governo locale possiede il 48,9 per cento. (Res)