Agricoltura: Istat, nel 2022 inflazione e siccità penalizzano il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte instabilità dei mercati internazionali delle materie prime agricole e dei prodotti energetici, che ha caratterizzato l’ultima parte del 2021 e che si è amplificata nel corso del 2022 anche per l’effetto dirompente del conflitto russo-ucraino, ha innescato un consistente rialzo dei prezzi con ricadute particolarmente pesanti sui costi di produzione. È quanto emerge dalla stima preliminare dell’Istat dei conti economici dell'agricoltura nel 2022. Inoltre – prosegue l’Istat – il fattore climatico ha segnato l'andamento del settore soprattutto per la siccità, fenomeno che ha contraddistinto l’intera annata influendo su volumi e qualità di molte colture. I prezzi dei prodotti venduti sono cresciuti in modo consistente (+19,1 per cento) ma ancora più forte è stato il rialzo dei prezzi dei beni acquistati (+23,6 per cento). Se, quindi, da un lato il valore corrente della produzione totale dell’agricoltura è aumentato del 18,2 per cento (72,4 miliardi di euro contro 61,2 del 2021) dall’altro i consumi intermedi hanno subito un incremento del 23,1 per cento; il valore aggiunto a prezzi correnti è aumentato del 14,2 per cento. (segue) (Rin)