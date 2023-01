Agricoltura: Istat, nel 2022 inflazione e siccità penalizzano il settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto della variazione dei prezzi, prosegue l'Istat, nel 2022 la produzione dell’agricoltura si è ridotta dello 0,7 per cento in volume e il valore aggiunto dell’1 per cento. La diminuzione complessiva delle unità di lavoro è stimata all’1,4 per cento, a sintesi di una netta flessione dei lavoratori indipendenti (-2,3 per cento) e di un lieve incremento di quelli dipendenti (+0,3 per cento). I contributi alla produzione ricevuti dal settore sono aumentati del 2 per cento. Il reddito dei fattori è cresciuto del 15,6 per cento in valore e, conseguentemente, l’indicatore di reddito agricolo ha evidenziato un aumento del 13,7 per cento. Secondo l'Istat, inoltre, il 2022 non è stato un anno favorevole per le coltivazioni (-2,2 per cento in volume). Gli eventi climatici hanno condizionato le produzioni, con basse temperature primaverili, eccezionali ondate di calore nel periodo estivo e pressoché totale assenza di precipitazioni e un clima caldo e asciutto che si è protratto per gran parte dell’anno in molte aree del Paese. Sensibili decrementi si registrano non solo per olio d’oliva (-17 per cento in volume) e cereali (-10,4 per cento) ma anche per piante foraggere (-5,5 per cento), piante industriali (-4,5 per cento), patate (-1,9 per cento) e ortaggi freschi (-1,8 per cento). L’annata si è rivelata invece propizia per colture frutticole (+6,8 per cento in volume) e florovivaismo (+1,1 per cento), mentre il vino ha mantenuto gli stessi livelli quantitativi del 2021 (+0,1 per cento). Notevole l’incremento dei prezzi dei prodotti delle coltivazioni, cresciuti mediamente del 17,8 per cento, con punte del 40,3 per cento per i foraggi, 39,9 per cento per i cereali, 21,2 per cento per gli ortaggi freschi, 14,7 per cento per gli agrumi, 13,5 per cento per le piante industriali, 10,1 per cento per il vino e 6,6 per cento per la frutta fresca. (Rin)