Governo: Osnato (Fd'I), risultati inimmaginabili nei primi 100 giorni

- Il governo Meloni "ha raggiunto risultati inimmaginabili nei suoi primi 100 giorni di governo. In una situazione contingente difficilissima a causa della grave crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina, il nostro presidente del Consiglio è riuscito a calmierare il costo dell’energia, a prendere misure importanti a favore di famiglie e imprese e, grazie a questi risultati, ad avere la fiducia dei mercati internazionali. Solo due esempi: lo spread è calato di 30 punti e la Borsa è cresciuta del 25 per cento". Lo afferma il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. "Se il buongiorno si vede dal mattino - continua il parlamentare in una nota - è il caso di dire che questo governo è partito con il piede giusto. Avevamo promesso di cambiare l’Italia nei cinque anni di legislatura e abbiamo cominciato a farlo nel migliore dei modi. Anche l’indice di gradimento di tutti i sondaggi è in costante aumento. Segno che i cittadini riconoscono un cambio di passo e un’attenzione diversa ai bisogni rispetto ai precedenti governi. Ne siamo orgogliosi". (Com)