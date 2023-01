Veneto: Zaia, giornata storica per firma accordo su semplificazione amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata storica. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante la firma dell'accordo in materia di semplificazione normativa con il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati. "Tentiamo per la prima volta in Italia di mettere in piedi un accordo rispetto al tema della semplificazione normativa. Sburocratizzare e fare in modo che ci sia meno confusione e più rapidità. Il Veneto è la regione più vincolata fra le regioni", ha spiegato. "Firmeremo questo accordo che introduce un tavolo di lavoro che dia risposte e proposte leggibili per i cittadini, in circa tre mesi" ha poi concluso Zaia. (Rev)