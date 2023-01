Serbia: leader Ndss, se Vucic accetta proposta europea su Kosovo lotteremo con "mezzi istituzionali e non"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente serbo Aleksandar Vucic accetterà la proposta europea sul Kosovo, il Nuovo partito democratico della Serbia (Ndss) si batterà "con tutti i mezzi, istituzionali e non". Lo ha detto il leader della formazione politica, Milos Jovanovic, ripreso dall'emittente "N1". "Non respingendo la proposta europea, Vucic apre la porta al riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia e se lo farà dovrà dimettersi", ha aggiunto Jovanovic. "Stiamo parlando della Costituzione, di azioni anticostituzionali. Per essere chiari, di tradimento, qualcuno dice alto tradimento. Firmare la rinuncia a parte del territorio? Come ogni capo di Stato, ha giurato sulla Costituzione: non può farlo, non glielo lasceremo fare", ha sottolineato il leader dell'Ndss. (Seb)