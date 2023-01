Serbia: leader Republika Srpska Dodik, su piano europeo per Kosovo serve posizione univoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e l'opposizione in Serbia devono decidere insieme in merito al rifiutare o accettare il piano per il Kosovo proposto dai Paesi europei. Lo ha affermato il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik. "Qualunque cosa venga fatta, dobbiamo farla insieme. Se il piano franco-tedesco viene respinto, allora deve essere respinto dal governo e dall'opposizione, ma anche dalla società nel suo insieme. Inoltre, se lo accettiamo, allora dovremmo farlo tutti". ha detto Dodik sul proprio profilo Instagram, ripreso dai media serbi. Per il leader della Republika Srpska "è importante solo perché la Serbia e i serbi non si dividano di nuovo". (Seb)