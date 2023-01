Fvg: Fedriga, al via lavori per rotatoria Palmanova su A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra fine febbraio e inizio marzo prenderanno il via i lavori per la realizzazione della rotatoria tra le strade regionali 352 e 126 e il casello di Palmanova della A4. Lo hanno comunicato, oggi, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente, Riccardo Riccardi, dopo la sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori da parte del Commissario delegato per l'emergenza della A4 col raggruppamento costituito da Adriastrade srl e Impresa Coletto srl. "La sinergia e la collaborazione tra la Struttura commissariale per l'emergenza della A4 e la concessionaria Autovie venete hanno consentito di anticipare la realizzazione di un'opera attesa da molti anni", hanno detto Fedriga e Riccardi. I lavori dureranno circa otto mei e prevedono un investimento complessivo di 3 milioni 290 mila euro. "La modifica dell'intersezione consentirà di migliorare significativamente le condizioni di traffico legate attualmente al congestionamento di un nodo stradale che è di rilevanza regionale: non interessa, infatti, solamente i comuni su cui insiste l'opera, cioè Palmanova e Bagnaria Arsa, ma un territorio molto più esteso servito dalle regionali 352 e Ud 126 e le viabilità collegate", hanno sottolineato ancora Fedriga e Riccardi. (Frt)