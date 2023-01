Pakistan: esplosione in una moschea di Peshawar, almeno 50 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 persone sono rimaste ferite in un’esplosione in una moschea di Peshawar, in Pakistan. Lo riferisce la stampa pachistana, sottolineando che l’esplosione è avvenuta nelle vicinanze di postazioni di polizia. I feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, sono stati trasferiti all’Ospedale Lady Reading (Lrc). L’accesso all’area è stato bloccato, con l’esclusione dei mezzi di soccorso. L’esplosione, secondo i media locali, è stata causata da un attentatore suicida. Un attentato dello stesso genere a Peshawar fu sferrato l’anno scorso, quando venne colpita una moschea sciita nella zona di Kocha Risaldar. In quel caso ci furono 56 vittime.(Inn)