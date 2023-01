Somalia: gli Usa stanziano oltre 40 milioni di dollari a supporto del settore umanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota, la missione Usa presso le Nazioni Unite precisa inoltre che l'ambasciatrice ha discusso con il presidente Hassan Sheikh dell'emergenza umanitaria in corso e della necessità di diversificare il sostegno dei donatori internazionali per prevenire la carestia e salvare vite umane. "Ho invitato i donatori internazionali ad aumentare i loro contributi negli sforzi di risposta umanitaria in Somalia per fornire cibo, assistenza sanitaria, accesso all'acqua,servizi igienici e protezione per i più vulnerabili", ha detto. "Sono orgogliosa di annunciare che il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha riconosciuto il sostegno degli Stati Uniti, che hanno sottolineato la necessità di aiutare il Paese a combattere efficacemente la guerra contro i militanti di Al Shabaab. Gli Stati Uniti hanno investito massicciamente nella missione antiterrorismo della Somalia per oltre tre decenni", ha dichiarato ancora Thomas-Greenfield. L'ambasciatrice ha definito la conversazione con il presidente somalo "fruttuosa" (Res)